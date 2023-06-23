İstanbul'daki en iyi 10 üniversite hangisi?

YKS'ye sayılı günler kaldı. Adaylar en iyi üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi? URAP (University Ranking by Academic Performance) 2022-2023 sıralamasına göre İstanbul'daki üniversitelerin ilk 10'u şu şekilde:

10. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2010 yılında kurulan ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda konuşlanan bir devlet üniversitesidir. 21 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. ve İstanbul’un 9. devlet üniversitesi olarak 27648 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6005 No’lu Kanun ile kuruldu

9. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

Acıbadem Üniversitesi 18 Mayıs 2007'de kurulan, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Ana amacı sağlık bilimleri alanındaki tüm bilim dallarını bir araya getirmek olan üniversite sağlık dışı alanlarda da eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

8. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Marmara Üniversitesi, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarının başında gelmektedir. 16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak Cağaloğlu’nda İstanbul Kız Lisesi’nin arkasındaki bir evde eğitime başlamış olan Marmara Üniversitesi ilk mezunlarını (13 kişi) 1887’de vermiştir. 21 Eylül 1889’da Maârif Nezâreti’ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lağvedilmiştir. 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maârif Nezâreti’ne bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bugüne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.

7. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

16 Eylül 1863'te Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından öncülü Robert Koleji kuruldu. Güney Kampüs, yüz yılı aşkın bir süre koleje bağlı olarak kullanıldıktan sonra üzerinde bağımsız bir üniversite kurulması için 10 Eylül 1971'de Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilerek Boğaziçi Üniversitesi kuruldu. Günümüzde toplam 1.672.106 m2'lik alana sahip olan ve yedi yerleşkesi bulunan Boğaziçi Üniversitesi, İngilizce eğitim verir.

6. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla, üniversite Yıldız Teknik Üniversitesi adını almış; Mühendislik Fakültesi; Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine ve Kimya-Metalürji fakülteleri olarak 4 fakülteye ayrılmış ve yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bünyesine eklenmiştir.

5. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Kuruluş Tarihi 1827 olarak düzeltildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 4 Temmuz tarihinde yapılan senato toplantısında görüşülerek kabul edilen karar ile 1967 olarak bilinen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kuruluş tarihi 1827 olarak düzeltildi.

4. SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Sabancı Üniversitesi, 1999 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Kurulma kararı 1994 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı önderliğinde Sabancı topluluğu tarafından kurulma kararı alınmış Ekim 1999'da Türkiye'de liberal bilimler tarzı eğitim veren ilk yükseköğretim kurumu olarak öğretime başlamıştır.

3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi, kökleri 1773 yılına dayanan İstanbul'da yer alan bir devlet üniversitesi. 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn, III. Mustafa döneminde mühendislik eğitimi vermek için askeri bir okul olarak kuruldu.

2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi (İÜ), ana yerleşkesi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en eski devlet üniversitesidir.

1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi, 1993 yılında İstanbul'da eğitime başlamış olan bir vakıf üniversitesidir. Faaliyetlerine 400 öğretim üyesi ve yaklaşık 6900 öğrenciyle devam etmektedir.

Kaynak: https://newtr.urapcenter.org/Rankings/2022-2023/GENEL-SIRALAMASI-2022