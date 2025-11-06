2026 LGS sınav tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2026 LGS sınav tarihi belli oldu!
Yayınlanma:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

TÜM SORULAR MÜFREDATTAKİ KONULARDAN HAZIRLANACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavda yer alacak soruların, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacağı belirtildi.

Sınavın içeriği, önceki yıllarda olduğu gibi iki oturumda gerçekleştirilecek şekilde planlanacak.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZİRAN AYINDA SONA ERECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının da 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacağını bildirdi.

lgs
