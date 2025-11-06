Mersin’de inşaat faciası: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde yayla evi inşaatında çalışan 47 yaşındaki işçi, beton dökme işlemi sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin’de inşaat faciası: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yayla evi inşaatında çalışan Hamza Dikmen (47) beton dökme işlemi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Olayı fark eden çevredeki işçiler durumu hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dikmen’i Erdemli Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hamza Dikmen’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evli ve üç çocuk babası olduğu belirtilen işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.

Skandal büyüyor: Bir hafta içinde iki mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı!Skandal büyüyor: Bir hafta içinde iki mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı!Dünya
Altın yeniden kritik eşiğe dayandı: Fiyatlar yönünü yukarı mı çevirecek, düşüş mü sürecek?Altın yeniden kritik eşiğe dayandı: Fiyatlar yönünü yukarı mı çevirecek, düşüş mü sürecek?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin elektrik akımı
Günün Manşetleri
“Terörsüz Türkiye ile kalıcı barış ve kalkınma dönemine giriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler
“TSK kadrolarında görev almaları söz konusu değildir”
“İstanbul Senin” soruşturmasında yeni gelişme!
11 aylık takibin ardından silah kaçakçılığı şebekesi çökertildi
“Siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz”
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi
'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'
Çok Okunanlar
Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler
Sındırgı depremlerinin ardından yeni tehlike sinyali! Sındırgı depremlerinin ardından yeni tehlike sinyali!
Altın yeniden yükselişte! Altın yeniden yükselişte!
Emeklilere en yüksek promosyon hangi bankada? Emeklilere en yüksek promosyon hangi bankada?
Meteoroloji saat vererek uyardı! Meteoroloji saat vererek uyardı!