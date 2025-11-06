Mersin’de inşaat faciası: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yayla evi inşaatında çalışan Hamza Dikmen (47) beton dökme işlemi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Olayı fark eden çevredeki işçiler durumu hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dikmen’i Erdemli Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hamza Dikmen’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evli ve üç çocuk babası olduğu belirtilen işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.