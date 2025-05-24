6. Uluslararası Eğitim Forumu Ankara'da gerçekleştirildi

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Eğitim Forumu, "Öğrenme Mühendisliği" temasıyla Ankara’da yapıldı. TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında gerçekleştirilen forum, folklor gösterisiyle başladı.

ŞAHİN: “NİTELİKLİ DÖNÜŞÜM İÇİN EŞGÜDÜM ŞART”

Forumun açılışında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, öğrenme mühendisliğinin yalnızca teknoloji kullanımından ibaret olmadığını, aynı zamanda bilimsel veriye dayanan karar süreçleriyle şekillendiğini belirtti. Şahin, "Her bireyin öğrenme biçimi, motivasyonu ve kapasitesi farklılık göstermektedir. Bu farklılıkları göz önünde bulunduran kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları ve bunların mekanlarını oluşturabilmek ancak mühendislik temeli bir planlama ve sistematik bir uygulamayla mümkündür."” dedi.

Şahin, eğitimde başarı için yalnızca eğitimcilerin değil, politika yapıcıların, akademisyenlerin ve sivil toplumun da birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Öğrenme mühendisliği bu vizyonun yapı taşlarından biridir. Eğitimde niteliksel bir dönüşüm için politika yapıcıların, akademisyenlerin, uygulayıcıların ve sivil toplumun eşgüdüm içerisinde hareket etmesi büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

PEHLİVANOĞLU: “ARTIK BİR EŞİKTEYİZ”

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise forumun önemine dikkat çekerek, 2008 yılından bu yana toplumun eğitim bilincini artırmak için farklı temalarda bu tür organizasyonlar düzenlediklerini hatırlattı. Pehlivanoğlu, "Artık bir eşikteyiz. Ya kendi ellerimizle geliştirdiğimiz, bize çok benzeyen makinelerin hizmetkarları olacağız ya da bu dönüşümü anlayarak, yön vererek, insan merkezli sistemlerin kurucuları haline geleceğiz. Ve biz inanıyoruz ki bu dönüşümün nesnesi değil, öznesi olmak zorundayız. Bunun için dönüşmek, dönüşümü yönetmek ve geleceği inşa etmek artık bir tercih değil, bir sorumluluktur." diye konuştu.

Öğrenme mühendisliğinin sadece dijital araçların entegrasyonu olmadığını belirten Pehlivanoğlu, bu yaklaşımın öğrenmenin yapısını veri, yapay zeka ve tasarıma dayalı olarak yeniden kurgulamayı hedeflediğini ifade etti.

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ İLKOKULDAN BAŞLAYACAK

Pehlivanoğlu, yapay zekanın artık eğitimin merkezine yerleştiğine işaret ederek, “İlkokuldan lise son sınıfa kadar yapay zeka eğitimi zorunlu hale gelecek,” dedi. Türkiye’nin bu süreçte kendi kültürel ve toplumsal yapısına uygun yapay zeka sistemleri geliştirmesi gerektiğini de vurguladı.

Forumun sonunda, geleneksel plaket takdimi yerine Ankara Valisi Vasip Şahin adına bir öğrenciye burs verileceği açıklandı. Forum, eğitim alanında uzman isimlerin sunumlarıyla devam etti.