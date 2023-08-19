ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav saat kaçta başlayacak ve ne kadar sürecek? İşte ALES/2'ye dair detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Ağustos 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) katılacak adayların belgeleri erişime açtı. Bu gelişmenin ardından sınava yönelik saat araştırmaları da hız kazandı. İşte, ALES/2 sınav saati ve oturuma dair tüm bilgiler...

2023 ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ALES/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak.

Söz konusu sınavın sonuçları ise 5 Eylül 2023'de açıklanacak.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR!

Sınava giren öğrencilerin sınav esnasında yanlarında bulundurması ve bulundurmaması gereken eşyaları da bilmesi önemlidir. ALES sınavına girerken kişilerin yanında sınava giriş belgelerini nüfus cüzdanını getirmeleri gerekir. Bunların dışında yalnızca şeffaf pet su şişesi bulunabilir.