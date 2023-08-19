Tarihin ilk denizcilik faaliyetleri Anadolu'da başladı: Paleotik dönemin 130.000 yaşındaki gizemi!

Bilim insanları önemli bir keşfe imza attı. Bir grup arkeoloji ekibi şaşırtıcı bir keşifte Anadolu'da 130.000 yıl öncesine ait denizcilik faaliyetleri buldular. Girit Adası'na kadar uzanan bu denizcilik faaliyetleri tarihe önemli bir ışık tutuyor. Arkeoloji ekibi bu keşfi ilk kez 2010 yılında ortaya çıkarmıştı. 2010'un ilk on keşfi arasında yer almasına rağmen çok az ilgi görmesi şaşırtıcı derecede ilginç.

Bu keşif araştırmaları, akademisyenleri erken insan dönemi ve milattan öncesi kültürlerin denizcilik yeteneklerini yeniden düşünmeye zorluyor. Ve tarihin yeniden yazılmasına neden olabilecek derecede önemli bir yere sahip.

Arkeoloji ile ilgilenen ekip, site alanı Preveli kanyonunda, kuvarstan yapılmış 30'dan fazla el baltası ve balta sıyırıcılar gibi yüzlerce başka taş alet buldular. Bu da o dönemdeki insanların tahmin edilenin aksine ileri düzeyde bir medeniyet olduğunu gösteriyor.

İLK DENİZCİLİK FAALİYETLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Bilim insanları, bu denizcilik ile ilgili yapılan keşfe kadar, eski insanların Girit'e, Kıbrıs'a ve birkaç başka Yunan adası Sardunya'ya 12.000 yıldan daha önce ulaşmadıklarına inanılıyordu. Bununla birlikte, dikkat çekici bir şekilde, keşif alanında bulunan taş aletler en az 130.000 yaşındaydı.

Arkeoloji ile ilgilenen ekip, buldukları taş aletlerin üzerinde incelemelerde bulunduklarında, katmanın analizinde, aletlerin o toprakların yüzeyinde 130.000 ile 190.000 yıl öncesine kadar uzandığını belirledi.

Bu keşiften önce, tarihin en eski deniz yolculuğu, yaklaşık 60.000 yıl önce olduğu tartışılıyordu. Bu tartışmada kara parçasına en fazla 71 km olan adalar arasında geçiş yapabildikleriydi. Bu keşiften önce tarihin ilk denizcilik faaliyetleri " Zorunlu Avustralya'ya deniz geçişi göçü" olarak düşünülse de bu keşif tartışmayı bitirmiş durumda.