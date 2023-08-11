300.000 yıllık insan kemikleri bulundu! Gelişmiş beyinlere sahiptiler ve en başından beri yemek pişirip taş aletleri yapıyorlardı!

300.000 yıllık insan kemikleri Fas bölgesinde bulundu. 2004 yılından bu yana araştırmalar bu bölgeye yoğunlaşmıştı. 300.000 yıl önce insanların yemek pişirdiğini ve taş aletleri kullandıklarını ifade eden bilim insanları, tahmin edilenin aksine gelişmiş beyin yapılarının olduğunu vurguladı!

300.000 yıllık insan kemikleri bulundu! Gelişmiş beyinlere sahiptiler ve en başından beri yemek pişirip taş aletleri yapıyorlardı!
300.000 yıllık insan kemikleri bulundu
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Bilim insanları, Fas'ta yaptıkları araştırmalarda 300.000 yıllık insan kalıntılarına ulaştılar. Kalıntıları inceleyen bilim insanları, modern bir yüze sahip olduklarını ortaya çıkardı.

Bilim insanları kalıntıları, çayırın içinde, bir grup ilk insanın bir ateşin yanında toplanmış, taş aletleri ile birlikte etrafa dağılmış şekilde buldu.

Bilim insanlarına göre, ateşte pişirilen yemekler ve aletler üzerinde yapılan incelemeler, bu eski insanların 300.000 yıldan daha önce yaşadıklarını ve onları daha önce düşünülenden iki kat daha eski hale getirdiğini gösteriyor.

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300.yıllık insan

BULUNAN EN ESKİ İNSAN KALINTISI

300.000 YILLIK İNSAN KALINTILARI

Onları farklı kılan, bu insanların, Etiyopya'da yaklaşık 195.000 yıl öncesine tarihlenen Homo sapiens olarak adlandırılan fosil kanıtlarından çok daha önce yaşamış olmalarına rağmen, modern insanlarla pek çok çarpıcı benzerlikler taşımalarıdır.

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Bilim insanları, Afrika'nın yaşı ve konumu, modern insanın evrimine ışık tuttuğunu ve Afrika'nın dağınık olması, keşfedilecek daha çok şeyin olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

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Bilim insanları Afrika'da yaptıkları araştırmalarda 2004 yılında mozaik kalıntıları bulmuştu ve kalıntılar oraya dahil keşif araştırmaları kuvvetlendirdi.

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EN BAŞINDAN BERİ YEMEK PİŞİRİYORLARDI

300.000 yıl öncesine ait bulunan kalıntılarda, insanların en başından beri taş aletler yaptıklarını ve yemek pişirdiklerini keşfettiler.

İLK İNSANLARIN KAFA YAPISI

BİZE ÇOK BENZİYORLARDI

300.000 yıl öncesine ait bulunan insanların kafatası yapısını inceleyen bilim insanları, şuan aramızda dolaşıyor olsalardı ayırt edemeyecek kadar çok benzediklerini ifade ettiler. 300.000 yıl öncesinde yaşayan insanların beyin yapıları ise, tahmin edilen aksine gelişmiş bir yapıya sahip olduklarını açıkladılar. 

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