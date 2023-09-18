Ankara'nın en iyi liseleri belli oldu! Bakın hangi lise ilk sırada

Ankara'nın en iyi liseleri Başkentlilerin merak ettiği bir konu. Peki Ankara'da yer alan bu liseler arasından hangileri ilk sıralarda? Peki birinci olan lise hangisi? İşte Ankara'nın en iyi liseleri listesi...

Ankara'nın en iyi liseleri belli oldu! Bakın hangi lise ilk sırada
Ankara'nın en iyi liseleri belli oldu! Bakın hangi lise ilk sırada
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Ankara'nın en iyi liseleri listesi Ankaralılar tarafından merak ediliyor. Taban puanları ve yüzdelik dilimleri baz alınarak belirlenen en iyi Ankara liseleri arasında 18 liseye yer verdik. Ankara'nın en iyi liseleri hangileri sorusunun yanıtı bu tabloda. İşte o liselerin isimleri ve sıralamanın ayrıntıları...

ANKARA'NIN EN İYİ LİSELERİ

ANKARA'NIN EN İYİ LİSELERİ
ANKARA'NIN EN İYİ LİSELERİ

Sıralamaya göre Ankara'nın en iyi lisesi Çankaya'daki Ankara Fen Lisesi olarak belirlendi. 2. sırada ise Atatürk Anadolu Lisesi bulunuyor. Ankara'nın en iyi liseleri arasında 3. olan lise ise Ankara Pursaklar Fen Lisesi olarak belirlendi. En iyi Ankara liseleri listesinin belirlenmesinde ise taban puanları ve yüzdelik dilimler kriterleri ele alındı.

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