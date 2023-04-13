Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ara tatil kararı: Ara tatil kaç gün olacak? Ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?

Yılın ilk ara tatili 14 Kasım-18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı. Bu yılın ikinci ara tatilli ise yarın başlayacak, bayram tatili ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Ayrıca öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. 24 Nisan'da ise okullar yeniden açılacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar