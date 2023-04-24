Ara tatil sonrası okullarda ilk ders zili çaldı

17-20 Nisan tarihlerinde uygulanan ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen okullarda ikinci ara tatil sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle sabah saatleri itibarıyla dersbaşı yaptı.

OKULLAR 16 HAZİRAN'DA KAPANACAK

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek.

Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran öğrencilerden 34 bin 985'i okullarına geri döndü.