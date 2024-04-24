Atama bekleyen öğretmenlerden 100 bin kadro çağrısı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yapılacak öğretmen atamalarının sayı ve dalların gelecek hafta açıklanacağını duyurdu. Bakan Tekin, hazırlanan yeni müfredat taslağının da Talim Terbiye Kurulu'nun ön incelemesinde olduğunu belirtti.

Yaklaşık 1 yıldır atanmayı bekleyen öğretmenler ise en az 100 bin atama bekliyor. Bir önceki yıl yapılan atama sonucunda 45 bin öğretmen alımı yapılmıştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy şunları söyledi:

Eğitim sektörünün ağır yükünü omuzlayan ancak özlük haklar ve maaş konusunda görmezden gelinen ücretli öğretmenler de atanmak için kontenjan istiyor.

- Son bir senede hiç atama yok. Büyün öğretmenler kadroya geçecek deniyor ama bir çalışma yok. 71 ilde 66 bin 780 ücretli öğretmen var. Açığın kapanması için en az 100 bin atama olmalı.