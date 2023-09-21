Avrupa'nın en iyi üniversiteleri yayımlandı! Türkiye'den 19 üniversite var... İşte o üniversiteler

Türkiye'den 19 üniversite "Avrupa'nın en iyileri" arasına girdi. "Avrupa Geneli" sıralamasında ODTÜ 124'üncü, İTÜ 138'inci, Koç Üniversitesi 174'üncü, Bilkent Üniversitesi 178'inci, Boğaziçi Üniversitesi 199'uncu sırada yer aldı.

Bu kapsamda QS, Avrupa Konseyine üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdi.

Listeye göre, "Avrupa Geneli" sıralamasında Türkiye'den ODTÜ 124'üncü, İTÜ 138'inci, Koç Üniversitesi 174'üncü, Bilkent Üniversitesi 178'inci, Boğaziçi Üniversitesi 199'uncu sırada yer aldı.

İlk 500 üniversite arasında ise Sabancı Üniversitesi 201'inci, Hacettepe Üniversitesi 224'üncü, İstanbul Üniversitesi 228'inci, Gazi Üniversitesi 283'üncü, Ankara Üniversitesi 289'uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi 326'ncı, Ege Üniversitesi 381'inci, İstanbul Gelişim Üniversitesi 432'nci, Abdullah Gül Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi 445'inci, Marmara Üniversitesi 451'inci, Çankaya Üniversitesi 455'inci, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 488'inci sıradan listeye girdi.

İŞVERENLER "ODTÜ" DİYOR

QS'in, "Akademik saygınlık, çalışan saygınlığı, makale başına düşen atıf ve öğretim üyesi başına düşen makale sayıları, uluslararası araştırma iletişim ağı, istihdam edilebilirlik, öğretim üyesi-öğrenci oranı, uluslararası öğrenci çeşitliliği, uluslararası öğretim üyesi oranı, gelen değişim öğrencisi oranı, giden değişim öğrencisi oranı, sürdürülebilirlik puanı" kriterlerini esas alarak ve "küresel tanınma, araştırma becerisi, öğretim kaynakları, uluslararasılaşma ve istihdam" gibi alanlarda yaptığı değerlendirmede 72 üniversite ile Türkiye, Birleşik Krallık'tan sonra en fazla üniversite ile temsil edilen ikinci ülke oldu.

QS'in uluslararası işverenler arasında tanınırlık açısından yaptığı değerlendirmeyi yansıtan "İşveren İtibarı" göstergesinde Türkiye'den 3 üniversite Avrupa'nın bu alandaki en iyi 50 üniversitesi arasına girdi. Bu listede ODTÜ 34'üncü sırada yer alarak işverenler tarafından en çok tanınan Türk üniversitesi olurken, ODTÜ'yü 37'nci sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi ve 42'nci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi izledi.

ODTÜ, "AKADEMİK İTİBAR" GÖSTERGESİNDE İSE 109. SIRADA YER ALDI

Türk üniversiteleri, "Avrupa'nın en iyi öğrenci değişim programları" kategorilerinde de üst sıralarda yer buldu. "Giden Öğrenci Değişimi" göstergesindeki değerlendirmede, Avrupa'da Galatasaray Üniversitesi 12'nci, Bilkent Üniversitesi 31'inci, ODTÜ 32'nci olurken, "Gelen Öğrenci Değişimi" göstergesinde ise Fırat Üniversitesi 35'inci sırada yer aldı.

QS'in "İstihdam Sonuçları" göstergesinde Boğaziçi Üniversitesi 33'üncü sıraya yerleşerek bu alandaki en iyi Türk Üniversitesi olurken, İstanbul Üniversitesi aynı alanda 62'nci sıraya yerleşti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK" ALANINDA İSE ODTÜ 47'NCİ SIRADA YER ALDI

YÖK Başkanı Erol Özvar, kurul olarak ülkenin yükseköğretim alanında dünya devleriyle rekabet edebilir hale gelmesi ve gittikçe artan sayıda öğrenci için bir çekim merkezi olması için uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özvar, "Yürüttüğümüz çalışmaların meyve verdiğini görmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı." ifadesini kullandı.

Kamuoyunun yakından bildiği, büyük bir prestij ve tanıtım aracı haline gelen üniversite değerlendirme kuruluşlarından olan QS'in sıralamasında Türkiye'den çok sayıda üniversitenin yer aldığına dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti: