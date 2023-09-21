FIFA sıralamasında geriledik! Türkiye FIFA sıralamasında 42.sıraya kadar geriledi
Milli takımın kötü gidişatı FIFA sıralamasına etki etmeye devam ediyor.A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak düşerek 42.sırada yer aldı.
FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.
FIFA SIRALAMASINDA GERİLEDİK!
Temmuz ayında açıklanan sıralamadan bu yana 159 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini korumaya devam etti.
İlk 10'da sadece 8. sıradaki İtalya ile 9. sıradaki Portekiz yer değiştirdi.
A Milli Futbol Takımımız, 1475 puanla 1 basamak aşağı inerek 42. sıraya yerleşti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 26 Ekim'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
SIRA TAKIM PUAN
1 Arjantin 1851
2 Fransa 1840
3 Brezilya 1837
4 İngiltere 1794
5 Belçika 1792
6 Hırvatistan 1747
7 Hollanda 1743
8 Portekiz 1728
9 İtalya 1727
10 İspanya 1710