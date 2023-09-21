FIFA sıralamasında geriledik! Türkiye FIFA sıralamasında 42.sıraya kadar geriledi

Milli takımın kötü gidişatı FIFA sıralamasına etki etmeye devam ediyor.A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak düşerek 42.sırada yer aldı.

FIFA sıralamasında geriledik! Türkiye FIFA sıralamasında 42.sıraya kadar geriledi
FIFA sıralamasında geriledik! Türkiye FIFA sıralamasında 42.sıraya kadar geriledi
Editör: Nihat Çarboğa

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

FIFA SIRALAMASINDA GERİLEDİK!

Temmuz ayında açıklanan sıralamadan bu yana 159 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini korumaya devam etti.

İlk 10'da sadece 8. sıradaki İtalya ile 9. sıradaki Portekiz yer değiştirdi.

FIFA sıralamasında geriledik! Türkiye FIFA sıralamasında 42.sıraya kadar geriledi - Resim : 1

A Milli Futbol Takımımız, 1475 puanla 1 basamak aşağı inerek 42. sıraya yerleşti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 26 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SIRA TAKIM PUAN


1 Arjantin 1851
2 Fransa 1840
3 Brezilya 1837
4 İngiltere 1794
5 Belçika 1792
6 Hırvatistan 1747
7 Hollanda 1743
8 Portekiz 1728
9 İtalya 1727
10 İspanya 1710

Milli Takım'a Montella geliyor! TFF yönetimi İtalyan hocayla el sıkıştıMilli Takım'a Montella geliyor! TFF yönetimi İtalyan hocayla el sıkıştıSpor
# fifa # türkiye
Çok Okunanlar
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
Öne Çıkanlar Erdoğan ve Hakan Fidan Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğine gidiyor #erdoğan #hakanfidan #haber #keşfet Erdoğan ve Hakan Fidan Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğine gidiyor #erdoğan #hakanfidan #haber #keşfet Galatasaray, Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek Galatasaray, Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek