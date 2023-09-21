Milli Takım'a Montella geliyor! TFF yönetimi İtalyan hocayla el sıkıştı

Milli takımda Stefan Kuntz döneminin sona ermesiyle yeni teknik direktör belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıklamasıyla, göreve kimin geleceği merak konusuydu.

İtalyan basının duyurduğu o isim İtalyan teknik adam Vincenzo Montella oldu.

En son Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella Milli Takım ile 3 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi

Takımın başına geçmesi planlanan Montella'nın iki Türk yardımcıyla çalışması öngörülüyor. Anlaşmanın da 2026 Dünya Kupası sonuna kadar geçerli olması bekleniyor.