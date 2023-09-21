Milli Takım'a Montella geliyor! TFF yönetimi İtalyan hocayla el sıkıştı

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Teknik direktör arayışlarına başlayan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Vincenzo Montella ile el sıkıştı. İtalyan hocayla 3 yıllık mukavele imzalanacağı öngörülüyor.

Milli Takım'a Montella geliyor! TFF yönetimi İtalyan hocayla el sıkıştı

Milli takımda Stefan Kuntz döneminin sona ermesiyle yeni teknik direktör belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıklamasıyla, göreve kimin geleceği merak konusuydu.

İtalyan basının duyurduğu o isim İtalyan teknik adam Vincenzo Montella oldu.

En son Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella Milli Takım ile 3 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi

Takımın başına geçmesi planlanan Montella'nın iki Türk yardımcıyla çalışması öngörülüyor. Anlaşmanın da 2026 Dünya Kupası sonuna kadar geçerli olması bekleniyor.

Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?Spor
# Vincenzo Montella # a milli futbol takımı # TFF
Çok Okunanlar
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
Öne Çıkanlar Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı! Ekonomist Çetin Ünsal Yorumladı! Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı! Ekonomist Çetin Ünsal Yorumladı! Galatasaray, Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek Galatasaray, Grabara'yı UEFA'ya şikayet edecek