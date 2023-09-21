Milli Takım'a Montella geliyor! TFF yönetimi İtalyan hocayla el sıkıştı
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Teknik direktör arayışlarına başlayan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Vincenzo Montella ile el sıkıştı. İtalyan hocayla 3 yıllık mukavele imzalanacağı öngörülüyor.
Milli takımda Stefan Kuntz döneminin sona ermesiyle yeni teknik direktör belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıklamasıyla, göreve kimin geleceği merak konusuydu.
İtalyan basının duyurduğu o isim İtalyan teknik adam Vincenzo Montella oldu.
En son Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella Milli Takım ile 3 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi
Takımın başına geçmesi planlanan Montella'nın iki Türk yardımcıyla çalışması öngörülüyor. Anlaşmanın da 2026 Dünya Kupası sonuna kadar geçerli olması bekleniyor.