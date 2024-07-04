Bağcılar'ın en iyi liseleri açıklandı! O lise zirvede

Bağcılar'da okuyan öğrenciler m-bu listeyi merak ediyor. Bağcılar'ın en iyi liseleri taban puanı sıralamasına göre belli oldu. Bakın hangi lise ilk sırada...

Bağcılar'ın en iyi liseleri açıklandı! O lise zirvede
Bağcılar'ın en iyi liseleri açıklandı! O lise zirvede
Editör: Nurullah Aydın
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Bağcılar'da lise okuyacak öğrenciler ve onların velileri bu liste sizi ilgilendiriyor. Bağcılar'ın en iyi liseleri belli oldu. Taban puanı sıralamasına göre belli olan lise sıralamasında ilk sırayı hangi lise kaptı? Bağcılar'ın en iyi lisesi hangisi oldu? Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi ile Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi öne çıkan Bağcılar liseleri arasında. İşte Bağcılar'ın en iyi liseleri sıralaması...

BAĞCILAR'IN EN İYİ LİSELERİ

Bağcılar'ın en iyi liseleri

Taban puanı sırasına göre Bağcılar'ın en iyi liseleri şu şekildedir;

1. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi

Taban puanı: 466.8078

2. Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi

Taban puanı: 422.2645

3. Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi

Taban puanı: 416.8814

Bağcılar'ın en iyi lisesi

4. Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 380.3491

5. Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Taban puanı: 340.5934

6. Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 328.0932

7. Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 285.8284

8. Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Taban puanı: 266.3412

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