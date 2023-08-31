Beden Eğitimi bölümünü tercih edeceklere dikkat! NEVÜ’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü seçmeleri başladı!

NEVÜ Spor Merkezinde bugün başlayan ve bir gün sürecek olan özel yetenek sınavı sonuçlarına göre; 4 olimpik, 2 olimpik olmayan, diğer adaylarda 15 kadın, 15 erkek, 5 yabancı uyruklu, engelli adaylarda ise 2’si kadın ve 2’si erkek olmak üzere toplam 45 öğrenci 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında NEVÜ’lü olacak.

PEKİ YERLEŞTİRME PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Yetenek Sınavı yerleştirme puanları ise 4 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak. Ayrıca NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü özel yetenek sınavında değerlendirmelerin şeffaflığı için adayların parkur performansları an ve an kamera ile kayıt altına alınıyor. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semi Aktekin, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü özel yetenek sınavına girecek aday öğrencilere başarılar diledi.

Aktekin; “2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nü tercih eden tüm aday öğrencilerimize ve kendilerini bu heyecanlı günlerinde yalnız bırakmayan ailelerine şahsım, üniversitem ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca sınava girecek aday öğrencilerimize de başarılar diliyorum” dedi.