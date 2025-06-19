Belediyelerin yurt açma yetkisi kaldırıldı! Yeni ruhsatlar artık bakanlık iznine bağlı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeyle, belediyelerin öğrenci yurdu açma ve ruhsatlandırma yetkisi sona erdi. Ortaöğretim ve yükseköğretim yurtları için tüm izinler artık Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Belediyelerin yurt açma yetkisi kaldırıldı! Yeni ruhsatlar artık bakanlık iznine bağlı
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, belediyelerin öğrenci yurtlarına ilişkin yetkilerinde köklü bir değişikliğe neden oldu. Yeni düzenlemeye göre, belediyelerin öğrenci yurdu açma ve ruhsatlandırma yetkileri tamamen kaldırıldı.

TÜM YETKİLER BAKANLIKLARA DEVREDİLDİ

Kabul edilen yasaya göre, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenci yurtlarının izin ve ruhsat süreçleri Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilirken, üniversite ve diğer yükseköğrenim kurumlarına ait yurtlar için yetki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na geçti. Her iki bakanlık, yetkilerini valiliklere devretme imkanına da sahip olacak. Bu çerçevede, uygulamaya dair ayrıntılar yönetmeliklerle belirlenecek.

Yasa ile belediyelerin doğrudan öğrenci yurdu açma girişimleri de Bakanlık onayına bağlandı. Buna göre, bir belediye öğrenci yurdu açmak istese dahi ilgili bakanlıktan onay alamazsa, yurt faaliyete geçirilemeyecek.

Bağcılar'da dehşet! Madde bağımlısı genç babasını silahla öldürdüBağcılar'da dehşet! Madde bağımlısı genç babasını silahla öldürdüYurt
Savunmada dev adım: Bulls GSYO, Altınay Savunma Teknolojileri’nin yüzde 1.77’sine ortak olduSavunmada dev adım: Bulls GSYO, Altınay Savunma Teknolojileri’nin yüzde 1.77’sine ortak olduEkonomi
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden İran Başkonsolosluğuna ziyaret
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İstanbul'da YKS günü sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
Erdoğan'dan savaş uyarısı
Edirne merkezli suç örgütü çökertildi!
Hayvancılık alarm veriyor
Trump’tan gündemi sarsan açıklama
75 ilde zehir tacirlerine büyük darbe
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Besim Dutlulu oldu
İklim krizi deri sanayisini vurdu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar
Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
YKS geri sayımı başladı YKS geri sayımı başladı
Bu hafta 9 yeni film vizyonda! Bu hafta 9 yeni film vizyonda!