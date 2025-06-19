Belediyelerin yurt açma yetkisi kaldırıldı! Yeni ruhsatlar artık bakanlık iznine bağlı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, belediyelerin öğrenci yurtlarına ilişkin yetkilerinde köklü bir değişikliğe neden oldu. Yeni düzenlemeye göre, belediyelerin öğrenci yurdu açma ve ruhsatlandırma yetkileri tamamen kaldırıldı.

TÜM YETKİLER BAKANLIKLARA DEVREDİLDİ

Kabul edilen yasaya göre, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenci yurtlarının izin ve ruhsat süreçleri Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilirken, üniversite ve diğer yükseköğrenim kurumlarına ait yurtlar için yetki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na geçti. Her iki bakanlık, yetkilerini valiliklere devretme imkanına da sahip olacak. Bu çerçevede, uygulamaya dair ayrıntılar yönetmeliklerle belirlenecek.

Yasa ile belediyelerin doğrudan öğrenci yurdu açma girişimleri de Bakanlık onayına bağlandı. Buna göre, bir belediye öğrenci yurdu açmak istese dahi ilgili bakanlıktan onay alamazsa, yurt faaliyete geçirilemeyecek.