Bağcılar'da dehşet! Madde bağımlısı genç babasını silahla öldürdü

İstanbul Bağcılar'da 21 yaşındaki bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle babasını evde silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak kendini ihbar eden zanlı, ekiplerce gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bağcılar'da dehşet! Madde bağımlısı genç babasını silahla öldürdü
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İstanbul’un Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi Burçak Sokak’ta sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki O.D., henüz belirlenemeyen bir sebeple evde birlikte yaşadığı babası A.D.’yi (60) silahla vurarak öldürdü.

Cinayetin ardından O.D., emniyet birimlerini arayarak “Babamı öldürdüm” dedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, evde A.D.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde gözaltına alınan zanlı O.D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Seyit Demir, sabah saatlerinde 6-7 el silah sesi duyduklarını ancak sesin nereden geldiğini anlayamadıklarını ifade ederek, “Üst kattan bir patırtı da gelmedi. Sonra kendi aramış teslim olmuş.” dedi.

Bir diğer komşu Eyüp Yılmaz ise gencin madde bağımlısı olduğunu bildiklerini belirterek, evde sık sık gürültü ve kavga sesleri duyduklarını anlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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