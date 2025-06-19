Vatan Partisi'nden İran Başkonsolosluğuna ziyaret: "Savaşımız ortak, İsrail'e geçit yok!"

Aydınlık'ın haberine göre, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan öncülüğündeki parti heyeti, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi’yi makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, bölgesel gelişmeler ve emperyalizme karşı ortak duruş ele alındı.

“SAVAŞIMIZ ORTAK, KADERİMİZ BİR”

Ziyaret sırasında konuşan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, İran’a yönelik emperyalist ve siyonist saldırılara karşı İran halkıyla kader birliği içerisinde olduklarını belirtti. Özkan, İran'ın yaptığı saldırılarla Demir Kubbe’yi kevgire çevirdiğini ifade ederek, ortak mücadelenin altını çizdi. Ayrıca, İran ve Türkiye’nin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığını vurguladı.

ANKARA’DA “İSRAİL’E GEÇİT YOK” YÜRÜYÜŞÜ

Özkan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılımıyla 21 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da Ankara’da “İsrail’e Geçit Yok” başlıklı bir yürüyüş ve açık hava toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi ise Türkiye’nin dostluğunun kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Gerçek dostların zor günlerde belli olduğunu vurgulayan Muhammedi, Türk halkının desteğini net şekilde hissettiklerini belirterek, Vatan Partisi heyetine teşekkürlerini iletti.