Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Bak, "Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın" mesajını paylaştı.

Mert Sagit Mert Sagit
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs ve Öğretin Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın" dedi.

Sonuçlar e-Devlet kapısından sorgulanabiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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