O grubun gitaristine 1 yıl 9 ay hapis cezası!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun gitaristi Can Tunaboylu’nun, eski kız arkadaşı şarkıcı Aybike Çelik’i darp ettiği gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Can Tunaboylu ve müşteki Aybike Çelik katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

BERAAT KARARI!

Son savunmasını yapan sanık Tunaboylu, müştekiyi kasten yaralamadığını ve zorla tutmadığını söyleyerek, beraat talep etti. Mahkeme, sanık Tunaboylu'ya "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, "hakaret" suçundan ise beraat kararı verdi.