2023 bursluluk sınavı başvuruları sürmeye devam ederken, başvurularını henüz tamamlamamış olan öğrenciler, başvuruların sona ereceği tarihi sorgulamaya başladı. MEB tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında İOKBS sınav tarihi de belli oldu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, başvurular sona erdi mi?

2023 İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci devam ediyor.

İOKBS başvuruları 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvurular 16 Haziran'da sona erecek.

2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/egitim/bursluluk-sinavi-ne-zaman-basvurular-sona-erdi-mi-2023-iokbs-sinav-tarihi,S07rDIwWVkKQZF9Q6GcJpQ#