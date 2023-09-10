CKD'den kreş sorunu için imza kampanyası

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), yurt genelindeki kreş sorunu çözümü için imza kampanyası başlatarak önemli bir girişimde bulundu.

Kreş ücretlerinin yüksekliğine vurgu yapılan açıklamada devletin bu konuya müdahale etmesi ve çalışan annelerin yanında olması gerektiği vurgulandı.

İmza kampanyası metninde şu açıklamalara yer verildi:

"Kadınların çalışma hayatını tehdit eden kreş sorununda çözümün adresi devlettir. Çocuk doğurmak ve büyütmek milleti, toplumu, geleceği üretmektir. Kadına has bu vasfın kadının çalışma hayatına katılmasını engellememesi ancak devletin müdahalesiyle mümkündür.

Devletimiz yıllardır yok saydığı bu sorumluluğunu artık yerine getirmeli, yurdun her köşesinde nitelikli, güvenilir, ucuz kreş ve çocuk bakımevleri açmalıdır.



Resmi kurumlarda kreş açmak için asgari çocuk sayısı şartı kaldırılmalı ve kreş bulunması zorunlu tutulmalı, resmi kurum kreşleri ücretsiz olmalıdır. Devlet, özel sektöre ait fabrika ve işletmelerde kreş bulunmasını şart koşmalı ve ciddi denetleme yapmalıdır.

Bunlar uzun vadeli çözümlerdir. Ancak, kadınları ve aileleri kıskacına alan fahiş fiyatlı kreş sorunu şu anda, derhal çözüme kavuşturulmak zorundadır. Hükümet çalışan ailelere, son zamları karşılayacak düzeyde kreş desteği vereceğini açıklamalı ve aileleri, özellikle de işinden ayrılma kaygısı içindeki çalışan anneleri rahatlatmalıdır."

Kampanyaya imza vermek için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpFyDin3pks1LffqKajOsgc1sbjz2HkTmaRsABJtUS6tYSKw/viewform?pli=1