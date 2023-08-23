Denizli'de yeni il milli eğitim müdürü belli oldu! Göreve Emre Çalışkan atandı

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yeni atama kararları açıklandı. Karar çerçevesinde 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesiyle Denizli İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilen Süleyman Ekici, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

DENİZLİ'DE YENİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BELLİ OLDU!

Yaklaşık 30 aydır Denizli'de görev yapan Ekici’den boşalan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna ise 2022 yılı Şubat ayından bu yana Antalya Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Emre Çalışkan atandı.