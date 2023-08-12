Deprem tatbikatı! 100 bin kişiye eğitim verildi

Kocaeli, tam 24 yıl önce 17 Ağustos 1999’da büyük bir deprem felaketiyle sarsılmıştı. Son olarak ülkemizde yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri de sürmeye devam ediyor. Vatandaşlar tedirginlik içerisinde hayatlarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan kentin afetlere dirençli hale gelmesi için çalışırken diğer yandan da aynı acıların tekrar yaşanmaması ve tedirginliklerin azalması için deprem farkındalığı oluşturuyor.

7’den 70’e herkes var!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Türkiye’nin sayılı Afet Eğitim Merkezlerinden birisi olan Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, gerçeği aratmayan deprem tatbikatlarına ev sahipliği yapıyor. Merkezde deprem farkındalığı 7’den 70’e herkese aşılanıyor. Bu çerçevede öğrenci, çocuk ve yetişkin tüm bireyler, deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi oluyor.

VERİLEN EĞİTİM GERÇEKLERİ ARATMIYOR!



Depremlerin oluşumu, sismik takip ve izleme hakkında Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde vatandaşlara bilgi veren yetkililer, yaptıkları sunumlarda depreme karşı planlı ve hazırlıklı olunması gerektiğini ön plana çıkartıyor. Deprem anından nasıl davranılması gerektiğinin de uygulamalı olarak gösterildiği merkezde şu ana dek 100 bini aşkın kişiye uygulamalı deprem bilinci eğitimi verildi. Merkezde depreme dayanıklı bina, ev içinin depreme hazırlanması, deprem sonrası toplanma yerleri bilgilerinin yanında deprem anının canlandırıldığı simülasyon odasında uygulamalı eğitimler veriliyor.

ÇİNLİLER İNCELEME YAPIYOR!

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, yurtdışından da büyük ilgi görüyor. Merkez son olarak “Pakistan Deprem Araştırma Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi” çerçevesinde Türkiye’de bulunan Pakistanlı heyet ile yine Kocaeli’de yapılan deprem ve afet çalışmalarıyla ilgili inceleme yapmak üzere kente gelen Çinli heyeti ağırladı. Merkeze hayran kalan yabancı heyetlere “Uygulamalı Deprem Eğitimi” ve “Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı” hakkında detaylı teknik bilgilendirme yapıldı.