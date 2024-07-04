Edirne'nin en iyi liseleri! O lise ilk sıraya yerleşti

Lise tercih dönemi yaklaşırken herkes ilindeki en iyi liseleri araştırmaya devam ediyor.Edirne'nin en iyi liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlere göre belli oldu.

EDİRNE'NİN EN İYİ LİSELERİ

1. Edirne / Merkez / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi

Okul Türü: Fen Lisesi

Kontenjan: 90

Taban Puanı: 462,462

Yüzdelik Dilim: 4,31

2. Edirne / Keşan / Keşan Fen Lisesi

Okul Türü: Fen Lisesi

Kontenjan: 60

Taban Puanı: 438,149

Yüzdelik Dilim: 8,63



3. Edirne / Merkez / Edirne Lisesi

Okul Türü: Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Kontenjan: 90

Taban Puanı: 432,256

Yüzdelik Dilim: 9,67

4. Edirne / Uzunköprü / Tev Orhan Çetin Fen Lisesi

Okul Türü: Fen Lisesi

Kontenjan: 60

Taban Puanı: 425,776

Yüzdelik Dilim: 10,78

5. Edirne / Merkez / Edirne Lisesi

Okul Türü: Anadolu Lisesi

Kontenjan: 90

Taban Puanı: 425,043

Yüzdelik Dilim: 10,92

6. Edirne / Merkez / Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi

Okul Türü: Anadolu Lisesi

Kontenjan: 90

Taban Puanı: 401,418

Yüzdelik Dilim: 15,05

7. Edirne / Keşan / Keşan Anadolu Lisesi

Okul Türü: Anadolu Lisesi

Kontenjan: 90

Taban Puanı: 382,635

Yüzdelik Dilim: 18,61

8. Edirne / Merkez / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi /

Okul Türü: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi

Kontenjan: 90

Taban Puanı: 376,718

Yüzdelik Dilim: 19,81