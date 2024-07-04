Edirne'nin en iyi liseleri! O lise ilk sıraya yerleşti
Liseye Geçiş Sınavı'nın tamamlanmasının ardından liseli gençler ve velileri iyi liseleri araştırmaya başladı. İşte Edirne'nin en iyi liseleri...
Lise tercih dönemi yaklaşırken herkes ilindeki en iyi liseleri araştırmaya devam ediyor.Edirne'nin en iyi liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlere göre belli oldu.
EDİRNE'NİN EN İYİ LİSELERİ
1. Edirne / Merkez / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
Kontenjan: 90
Taban Puanı: 462,462
Yüzdelik Dilim: 4,31
2. Edirne / Keşan / Keşan Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
Kontenjan: 60
Taban Puanı: 438,149
Yüzdelik Dilim: 8,63
3. Edirne / Merkez / Edirne Lisesi
Okul Türü: Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
Kontenjan: 90
Taban Puanı: 432,256
Yüzdelik Dilim: 9,67
4. Edirne / Uzunköprü / Tev Orhan Çetin Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
Kontenjan: 60
Taban Puanı: 425,776
Yüzdelik Dilim: 10,78
5. Edirne / Merkez / Edirne Lisesi
Okul Türü: Anadolu Lisesi
Kontenjan: 90
Taban Puanı: 425,043
Yüzdelik Dilim: 10,92
6. Edirne / Merkez / Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
Okul Türü: Anadolu Lisesi
Kontenjan: 90
Taban Puanı: 401,418
Yüzdelik Dilim: 15,05
7. Edirne / Keşan / Keşan Anadolu Lisesi
Okul Türü: Anadolu Lisesi
Kontenjan: 90
Taban Puanı: 382,635
Yüzdelik Dilim: 18,61
8. Edirne / Merkez / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi /
Okul Türü: Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
Kontenjan: 90
Taban Puanı: 376,718
Yüzdelik Dilim: 19,81