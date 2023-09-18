Eğitimciler tepkili! Kamuda mülakat tartışması büyüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kamuya öğretmen alımında yüzde 50 sınav yüzde 50 mülakat açıklaması tepki yarattı. Eğitim camiası mülakat sisteminin yarattığı mağduriyete dikkat çekti. Ayrıntılar haberimizde...

Eğitimciler tepkili! Kamuda mülakat tartışması büyüyor
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işte bu sözlerle seçim öncesi mülakatın kaldırılacağını vaat etmişti. Ancak seçim bitti, vaatler yerine getirilmedi. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı kamuya alımda mülakatın kaldırılacağını belirtse de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den başka bir açıklama geldi. Tekin, kamuya öğretmen alımlarında yüzde 50 sınav yüzde 50 mülakatın olacağı bir sistem geliştireceklerini açıkladı.

EĞİTİMCİLER AÇIKLAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu açıklama eğitimciler ve mülakat mağdurları tarafından hoş karşılanmadı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Mülakat adaletin katilidir" sözleriyle Bakan Tekin’in açıklamasını eleştirdi.

- Bu ülkede kamu çalışanlarının ya da adayların mülakat tecrübesi büyük acılarla doludur. Yıllarca mülakat süreçlerinde çekirdek çitler gibi çatır çatır KUL HAKKI YENDİ! İşe alım, görevde yükselme ve yönetici atama mülakatları öncesinde adaylar parti/sendika/vakıf/dernek merkezlerinde hizaya sokuldu, listeler havada uçuştu! Bu çirkin gerçekliği yaşamış olan endişeli insanlarımızı, peşin peşin niyet okuyuculuğuyla itham etmek büyük haksızlıktır.

Geylan, mülakat süreçlerinde komisyonlarda yaşanan torpil olayına da tepki gösterdi.

- Bir diğer önemli husus da mülakat komisyonlarının teşkilidir. Daha önceki tecrübelerimiz gösteriyor ki, önemli kısmı referansla tayin edilmiş olan komisyon üyelerinin 'vicdanlarının mı yoksa referanslarının mı' süreci tayin edeceği önemli bir kaygı unsurudur. Nitekim geçmişte 'MEB’de noter onaylı torpil listesi' gibi haberlere bile konu olan o kadar rezalete şahit olundu ki! Son söz: Mülakat adaletin katilidir!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni atama sistemini anlattı! Yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakatMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni atama sistemini anlattı! Yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakatEğitim

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kamu # mülakat # Milli Eğitim Bakanı
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