Ekonomik kriz çocukları vuruyor: Ücretsiz okul yemeği için acil çağrı

Artan ekonomik krizin yıkıcı etkisi çocukların beslenmesine kadar ulaştı. Uzmanlara göre her üç çocuktan biri okul saatlerini aç geçiriyor. Uzmanlar da vatandaşlar da çocukların sağlıklı öğrenim görmesi için okulda bir öğün yemeğin devlet tarafından karşılanmasını isitiyor. Antalya okul yemeği koalisyon "Ücretsiz okul yemeği hemen şimdi ‘’ projesi raporunu paylaştı ve öğrencilerin beslenme açığının giderilmesi için çalışmalara başladı.

Antalya’ da Okul Yemeği Koalisyonu "Ücretsiz okul yemeği hemen şimdi ‘’ çalışmasını başlattı:

"Okul yemeği koalisyonu olarak çıkış noktamız devlet okullarında okuyan çocuklara devlet tarafınfan temin edilen herhangi bir öğün sağlıklı bir okul yemeği bulunmaması. Anasınıfı için okul yemeğinin yaygınlaştırılması kararı alınmıştı. Malesef oda uygulanmadı. Şu anda okullarda devlet tarafından karşılanan okul yemeği yok."

Antalya Üniversiteli Kadınlar Derneği Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan, ülkemizde 7 milyon çocuğun yoksul olduğunu ifade etti:

"Son dönemlerde yaygınlaşan bir ekonomik kriz var. Bu konuda yapılan araştırmalarda her 3 çocuktan birinin yoksul olduğunu ortaya koyuyor. 20 milyon civarı öğrenci var. Bu demek ki 7 milyon çocuk yoksul. Her çocuktan birinin okula aç gittiği, haftada bir gününü aç geçirdiği ve çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle okulda kavrama, anlama, hatırlama güçlükleri çekiyorlar."

Veliler, okullarda bir öğün yemeğin devlet tarafında karşılanmasını istiyor. Prof. Dr. Fulya Savran, velilere ve kamu kurumlarını uyardı. Devletten, Türkiye’ nin geleceği için ‘’ hemen şimdi okul yemeği’’ talebinin kabul edilmesini istedi.

"Velilerimizin, kamu kuruluşlarını çok ciddi bir şekilde uyarmak istiyoruz. Gerçek anlamda bir beka sorunu var. Çocuklarımıza bugün yapacağımız yatırımlar yarınımızı kurtaracak. Onun için aman dikkat diyoruz hep beraber gayret gösterelim. Devletimizden ‘’ hemen şimdi okul yemeği’’ talebimizi yinelemeye devam edeceğiz."

