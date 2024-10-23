Savunma Sanayi Fonu Teklifi 2025'te yeniden gözden geçirilecek

2025'e ertelenen Savunma Sanayi Fonu yeniden gündeme geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Haklı eleştiriler dikkate alınarak paket gözden geçirilecek. Gerekirse Meclisimizin takdirine tekrar sunulacak." dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Savunma Sanayi Fonu Teklifi 2025'te yeniden gözden geçirilecek
Yayınlanma:

Hükümet, vatandaşın tepkileri ardından geri çekilen Savunma Sanayi Fonu'na dair kanun teklifinden vazgeçmedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Bütçe Teklifi'ne ilişkin sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savunma Sanayi Fonu düzenlemesiyle ilgili eleştirilerin bir kısmına kendisinin de katıldığını belirten Yılmaz, "Haklı eleştiriler dikkate alınarak paket gözden geçirilecek. Gerekirse Meclisimizin takdirine tekrar sunulacak." dedi.

Yılmaz şu an bütçeye odaklanıldığını söyleyerek, "O günkü siyasi irade nasıl oluşursa, gerekirse Meclisimizin takdirine tekrar sunulacak. Ama şu anda ertelenmiş durumda. Bütçeye yoğunlaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de önemli bir demografik dönüşüm yaşandığını belirterek doğurganlık hızının düştüğünü söyledi. Bu konuda "Demografik Nüfus Yüksek Kurulu" oluşturulacağını kaydetti.

Yılmaz, "Şu anda doğurganlık hızımız yüzde 1,5'e düştü. İnsanların eğitim düzeyi, gelir düzeyi yükseldikçe çocuk sayısı düşüyor. Kadınların iş gücüne girişi de etkiliyor." dedi. Sözlerini, "Bu konuda Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturacağız. Bütün boyutlarıyla bu işe bakacağız. Bir eylem planı hazırlayacağız." ifadeleriyle sürdürdü.

Tekstilcilerin büyük hedefi: Ankara'yı moda Başkenti yapmakTekstilcilerin büyük hedefi: Ankara'yı moda Başkenti yapmakEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

savunma sanayi fon
Günün Manşetleri
TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehitler ve yaralılar var
AK Parti'de açılım belirsizliği
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
3 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonu
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
Meclis, bebek ölümlerini araştıracak
Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına CHP ve DEM Parti'den destek
İsrail Lübnan’da sivil bina vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?
Çok Okunanlar
Uzman isim asgari ücret tahminini açıkladı Uzman isim asgari ücret tahminini açıkladı
Isparta'da öğrenci yurdunda patlama! Isparta'da öğrenci yurdunda patlama!
Galatasaray-Elfsborg maçı canlı izle! Galatasaray-Elfsborg maçı canlı izle!
Adana'da korkunç cinayet Adana'da korkunç cinayet
3 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonu 3 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonu