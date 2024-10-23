Savunma Sanayi Fonu Teklifi 2025'te yeniden gözden geçirilecek

Hükümet, vatandaşın tepkileri ardından geri çekilen Savunma Sanayi Fonu'na dair kanun teklifinden vazgeçmedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Bütçe Teklifi'ne ilişkin sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savunma Sanayi Fonu düzenlemesiyle ilgili eleştirilerin bir kısmına kendisinin de katıldığını belirten Yılmaz, "Haklı eleştiriler dikkate alınarak paket gözden geçirilecek. Gerekirse Meclisimizin takdirine tekrar sunulacak." dedi.

Yılmaz şu an bütçeye odaklanıldığını söyleyerek, "O günkü siyasi irade nasıl oluşursa, gerekirse Meclisimizin takdirine tekrar sunulacak. Ama şu anda ertelenmiş durumda. Bütçeye yoğunlaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de önemli bir demografik dönüşüm yaşandığını belirterek doğurganlık hızının düştüğünü söyledi. Bu konuda "Demografik Nüfus Yüksek Kurulu" oluşturulacağını kaydetti.

Yılmaz, "Şu anda doğurganlık hızımız yüzde 1,5'e düştü. İnsanların eğitim düzeyi, gelir düzeyi yükseldikçe çocuk sayısı düşüyor. Kadınların iş gücüne girişi de etkiliyor." dedi. Sözlerini, "Bu konuda Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturacağız. Bütün boyutlarıyla bu işe bakacağız. Bir eylem planı hazırlayacağız." ifadeleriyle sürdürdü.