Tekstilcilerin büyük hedefi: Ankara'yı moda Başkenti yapmak

Ankara ekonomisinin önemli istihdam alanlarından birini tekstil oluşturuyor. Yüz bine yakın çalışanıyla sektör, kurulacak olan bir tekstil kentte toplanmak istiyor. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba sektörün ihtiyaçlarını Ulusal Kanala anlattı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Tekstilcilerin büyük hedefi: Ankara'yı moda Başkenti yapmak
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Yarattığı birçok markayla tekstil, Ankara ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahip. Emek ağırlıklı çalışma nedeniyle yüksek istihdam yönüyle şehirde önemli bir açığı kapatıyor. Sektör daralmaya karşı yöntem arayışında... Bu çerçevede de düzenlenen fuar yeni ticari ilişkilere vesile oldu.

Ankara tekstilcilerinin örgütlendiği Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba "Ankara modanın da başkenti olacak" sloganıyla hedef belirlediklerini anlattı:

"Ankara'nın modanın da başkenti olması için çalışmalar yürütüyoruz. Pek bilinmez ama marka olarak ülke genelinde 10 marka sayarsanız 6'sı Ankara markası olur."

Kadın giyiminde ülke genelinde ciddi bir yere sahip olan şehirde sektör kalifiye eleman eksikliğini gidermek için çalışma yürütüyor:

"Türkiye'nin bütün sektörlerinde kalifiye eleman açığı var. Biz bu açığımızı kapatmak için akademi kurduk, kurslarla sektöre kalifiye eleman sağlıyoruz."

Sektör, Ankara'da çeşitli caddelere dağılmış halde ürün üretiyor ve satıyor. Bütün yan dallarıyla birlikte bir araya toplanmak istiyor.

"Ankara üzerinde Balgat'ta, Samanpazarı'nda, bütün ilçelerde dağınık bir yapıdayız .En büyük hayalimiz bir tekstil kentte bir araya gelmek, modanın da başkenti olmamız için gerekli olan bu ihtiyaç, üzerinde çalışıyoruz, ihracat önemli, bunun için de tekstil kenti çok önemsiyoruz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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