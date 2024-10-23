İşçiler yürüyüş dedi, Ankara adım attı

Polonez işçilerinin Çatalca’dan Ankara’ya yürüyüş yapma iradesi sonrası hükümetten yeni adım geldi. Çalışma Bakanlığı'nın bir komisyon kuracağı belirtildi. Tekgıda-iş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu komisyonla işçiler arasında toplantı yapılacağını, bu yüzden de yürüyüşlerini ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 97 gündür mücadele veren Polonez işçilerinin direnişi sürüyor.



İşçiler, mücadelelerin 100’üncü günü olan 26 Ekim’de Ankara’ya yürüyüş yapacaklarını duyurdular.



- Anayasal hak yürüyüşü adı altında Polonez işçileri Ankara'ya yirmi altı on iki bin yirmi dört günü Ankara'ya yürüyeceğini açıklamıştır.

Duyuru sonrasında Ankara harekete geçti, Çalışma Bakanlığından bir komisyonun işçilerle toplantı yapacağı açıklandı.



- Türkiş Konfederasyonumuzun başkanı Sayın Ergün Atalay'ın arayarak Burada kadın işçilerimizle beraber bir komisyon oluşturaraktan Sayın Çalışma Bakanımızla bir toplantı yapılacağı şahsımıza duyurulmuştur.

Yürüyüşlerini ileri bir tarihe ertelediklerini duyuran işçiler, Çalışma Bakanlığıyla yapılan toplantının sonucuna göre hareket edeceklerini belirtti.

