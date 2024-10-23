TUSAŞ'ın Ankara'daki tesisinde patlama! Silah sesleri duyuldu

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TUSAŞ'ın Ankara'daki tesisinde patlama! Silah sesleri duyuldu
TUSAŞ'ın Ankara'daki tesisinde patlama! Silah sesleri duyuldu
Yayınlanma: Güncellenme:

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

TUSAŞ'IN ANKARA'DAKİ TESİSİNDE PATLAMA

TUSAŞ'ın Ankara'daki tesisinde patlama! Silah sesleri duyuldu - Resim : 1

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

Ünlü oyuncu hayatını kaybettiÜnlü oyuncu hayatını kaybettiYaşam

Kaynak: Anadolu Ajansı

tusaş
Günün Manşetleri
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
AK Parti'de açılım belirsizliği
FETÖ'nün Türkiye ekonomisine zararı 500 milyar doları aştı
3 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonu
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
Meclis, bebek ölümlerini araştıracak
Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına CHP ve DEM Parti'den destek
İsrail Lübnan’da sivil bina vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?
Çok Okunanlar
Uzman isim asgari ücret tahminini açıkladı Uzman isim asgari ücret tahminini açıkladı
Isparta'da öğrenci yurdunda patlama! Isparta'da öğrenci yurdunda patlama!
Adana'da korkunç cinayet Adana'da korkunç cinayet
Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme
3 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonu 3 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonu