Engelli aylıklarına zam! Engelli aylıkları 2023 yılında ne kadar oldu?

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 3 bin 147 lira, grup eğitimi için aylık 881 lira olarak belirlendi. Detaylar haberimizde...

Engelli aylıklarına zam! Engelli aylıkları 2023 yılında ne kadar oldu?
özel eğitim
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Engelli aylıklarına zam! Engelli aylıkları 2023 yılında ne kadar oldu? - Resim : 1

2 BİN 421 LİRADAN 3 BİN 147 LİRAYA!

Özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

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