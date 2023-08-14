Türkiye Dünya sıralamasında en fazla tıp eğitimi veren ülke! Tam 21 bin 950 kişi alınacak

Türkiye genelinde tıp eğitimi için 128 fakültede eğitim veriliyor. Bu sene binlerce öğrencinin alınması planlanıyor.

Türkiye Dünya sıralamasında en fazla tıp eğitimi veren ülke! Tam 21 bin 950 kişi alınacak
Son Güncelleme:

Türkiye genelinde tıp eğitimi verilen 128 fakültede bu yıl 21 bin 950 öğrenci kabul edilecek.
En çok tercih edilen mesleklerin başında gelen doktorluk milyonlarca gencin hayali olmaya devam ediyor. Sağlıkta şiddet ve ekonomik sıkıntılar zaman zaman bu meslek mensuplarını bunaltsa da bu durum tıp fakültelerine olan ilgisi azaltmıyor.

128 TIP FAKÜLTESİ VAR

Türkiye Dünya sıralamasında en fazla tıp eğitimi veren ülke! Tam 21 bin 950 kişi alınacak - Resim : 1

Türkiye’de toplam 208 üniversitede öğretim veriliyor. Türk Tabipler Birliği tarafından hazırlanan rapora göre bu yıl itibariyle ülke genelinde 128 tıp fakültesinde eğitim veriliyor. Bu okulların 91’i devlet, 37’si ise özel olarak da adlandırılan vakıf üniversitesi bünyesinde yer alıyor. Toplam kontenjanın 21 bin 950 olduğu belirtiliyor.

TIP EĞİTİMİNİ EN FAZLA VEREN ÜLKE: TÜRKİYE

Türkiye Dünya sıralamasında en fazla tıp eğitimi veren ülke! Tam 21 bin 950 kişi alınacak - Resim : 2

En çok fakülte açık ara İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’daki 30 fakültede geleceğin sağlıkçı yetiştiriliyor. Ankara’da 13, İzmir’de ise 8 tıp fakültesi var. Toplam 60 ilde tıp eğitimini verilebiliyor.

Raporda, Avrupa’da nüfus açısından Türkiye’ye yakın ülkeler olan İngiltere ve İrlanda’da toplam 61, Fransa’da 54, İspanya’da 44, İtalya’da 47 ve nüfusu yaklaşık olarak aynı olan Almanya’da 43 tıp fakültesi olduğu belirtiliyor.

Türkiye’de 685 bin kişiye bir tıp fakültesi düştüğü belirtiliyor. Buna göre Türkiye, nüfusuna göre tıp fakültesi sayısında dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

İş güvenliği ve sağlığı nedir? İş güvenliği neden önemlidir?İş güvenliği ve sağlığı nedir? İş güvenliği neden önemlidir?Siyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# tıp fakültesi # eğitim # üniversite # öğrenci
Çok Okunanlar
1 Mayasız ayini nedir?
2 Kütür kütür acı biber turşusunun sırrıymış! Turşucuların kimseyle paylaşmadığı tüyo
3 Türkiye kahve seçimini değiştirdi!
4 Kavun kabuğunun cilde faydaları
5 14 Ağustos Tam altın Çeyrek ve gram altın fiyatları güne nasıl başladı?