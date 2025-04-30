Engelli öğretmen atamaları tamamlandı: 1381 öğretmen görevine başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu” kapsamında toplam 1381 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Adayların tercihleri ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılan yerleştirmelerde, öğretmen adaylarının büyük bir kısmı istediği okullara kavuştu.

Ataması yapılan öğretmenlerin yüzde 70’i, ilk üç tercihinden birine yerleşti.

İKİ AŞAMALI BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

Başvuru süreci 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında başladı. Bu ilk aşamada adayların başvuruları belgeleriyle birlikte alındı. Ön başvurusu onaylanan adaylar, 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı.

Tercih süreci sonunda MEB, 1381 adayın atamasını EKPSS puan üstünlüğüne göre yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamaların ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, “1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, atanan tüm öğretmenlere yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Ataması tamamlanan öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla yeni görev yerlerinde öğrencileriyle buluşacak.