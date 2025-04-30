Engelli öğretmen atamaları tamamlandı: 1381 öğretmen görevine başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 1381 engelli öğretmenin atamasını EKPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirdi. Atanan öğretmenlerin yüzde 70’i, ilk üç tercihinden birine yerleşti. Göreve başlama tarihi 1 Eylül olarak belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Engelli öğretmen atamaları tamamlandı: 1381 öğretmen görevine başlıyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu” kapsamında toplam 1381 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Adayların tercihleri ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılan yerleştirmelerde, öğretmen adaylarının büyük bir kısmı istediği okullara kavuştu.

Ataması yapılan öğretmenlerin yüzde 70’i, ilk üç tercihinden birine yerleşti.

İKİ AŞAMALI BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

Başvuru süreci 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında başladı. Bu ilk aşamada adayların başvuruları belgeleriyle birlikte alındı. Ön başvurusu onaylanan adaylar, 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı.

Tercih süreci sonunda MEB, 1381 adayın atamasını EKPSS puan üstünlüğüne göre yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamaların ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, “1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, atanan tüm öğretmenlere yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Ataması tamamlanan öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla yeni görev yerlerinde öğrencileriyle buluşacak.

"Türkiye’de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasına yanıt geldi!"Türkiye’de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasına yanıt geldi!Yurt
meb
Günün Manşetleri
Yarısı Bizden kampanyasında hibe ve destek tutarları arttı
TGB’den Hacettepe’deki aileyi hedef protestoya pankartlı yanıt
TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı"nı açıkladı
Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti
İBB soruşturmasında ikinci dalga
1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz
Borsa İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul'da kaç hasarlı bina var?
Bahçeli’den DEM Parti’ye çağrı
Türkiye-ABD Savunma Zirvesi
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir!
Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar... Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar...