"Türkiye’de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasına yanıt geldi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan “Türkiye’de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
"Türkiye’de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasına yanıt geldi!
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Merkezden yapılan açıklamada, ülkenin enerji ve iletişim altyapısında olağan dışı herhangi bir durum bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘72 saatlik kesinti’ iddiası doğru değildir. Bu içerikler kamuoyunda panik yaratma ve bilgi kirliliği oluşturma amacı taşımaktadır. Arızaya bağlı lokal kesintiler dışında, genel bir kesinti söz konusu değildir. Türkiye genelinde sistemler güvenli şekilde çalışmakta, ilgili kurumlar süreci yakından takip etmektedir. Vatandaşlarımızdan, asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur.”

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