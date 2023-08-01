Erdoğan YÖK'e 5 yeni üye seçti! İşte YÖK'ün yeni üyeleri
Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 5 yeni üye seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birlikte karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 5 yeni üye seçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birlikte karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün YÖK üyesi seçildi.
Söz konusu karar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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