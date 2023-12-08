Gaziantep'in En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada
Gaziantep'de yaşayan öğrenciler ve veliler bu haberi merak ediyor. Gaziantep'in en iyi 10 lisesi belirlendi. Peki Gaziantep'in en iyi lisesi hangisi oldu? İşte yanıtı...
Gaziantep'in en iyi 10 lisesi listesi Gaziantepli liseliler ve öğrenciler tarafından ilgi görüyor. Gaziantep'in en iyi liseleri taban puanı ve yüzdelik dilimlere göre belli oldu. Merkez ilçe Şehitkamil'deki Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Gaziantep'in en iyi lisesi oldu. Sıralamada yer alan diğer liseler ise aşağıda yer alan listedeki gibidir. İşte İşte Gaziantep'in en iyi 10 lisesi ayrıntıları...
Gaziantep'in En İyi 10 Lisesi
TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi, Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi ve Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Gaziantep'in en iyi 10 lisesi içerisinde öne çıkıyor. İşte listenin devamı;
|
G.S
|
T.S
|
Okul Adı
|
Taban Puan
|
Yüzdelik Dilim
|
1
|
37
|
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
|
478,2803
|
1,19
|
2
|
85
|
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi
|
468,9712
|
2,11
|
3
|
131
|
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
|
461,6092
|
2,92
|
4
|
183
|
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
|
454,3672
|
3,81
|
5
|
291
|
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi
|
442,0359
|
5,50
|
6
|
348
|
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi
|
435,4265
|
6,50
|
7
|
359
|
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi
|
433,9509
|
6,72
|
8
|
407
|
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi
|
428,2084
|
7,64
|
9
|
434
|
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi
|
425,4563
|
8,09
|
10
|
532
|
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi
|
414,4529
|
10,01