Gaziantep'in En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada

Gaziantep'de yaşayan öğrenciler ve veliler bu haberi merak ediyor. Gaziantep'in en iyi 10 lisesi belirlendi. Peki Gaziantep'in en iyi lisesi hangisi oldu? İşte yanıtı...

Gaziantep'in En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada
Gaziantep'in En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada
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Gaziantep'in en iyi 10 lisesi listesi Gaziantepli liseliler ve öğrenciler tarafından ilgi görüyor. Gaziantep'in en iyi liseleri taban puanı ve yüzdelik dilimlere göre belli oldu. Merkez ilçe Şehitkamil'deki Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Gaziantep'in en iyi lisesi oldu. Sıralamada yer alan diğer liseler ise aşağıda yer alan listedeki gibidir. İşte İşte Gaziantep'in en iyi 10 lisesi ayrıntıları...

Gaziantep'in En İyi 10 Lisesi

Gaziantep'in En İyi 10 Lisesi

TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi, Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi ve Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Gaziantep'in en iyi 10 lisesi içerisinde öne çıkıyor. İşte listenin devamı;

G.S

T.S

 

Okul Adı

Taban Puan

Yüzdelik Dilim

1

 

37

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi

478,2803

1,19

2

85

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi

468,9712

2,11

3

131

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi

461,6092

2,92

4

183

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi

454,3672

3,81

5

291

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi

442,0359

5,50

6

348

GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi

435,4265

6,50

7

359

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi

433,9509

6,72

8

407

GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi

428,2084

7,64

9

434

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi

425,4563

8,09

10

532

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi

414,4529

10,01
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