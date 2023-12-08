Gaziantep'in En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sırada

Gaziantep'in en iyi 10 lisesi listesi Gaziantepli liseliler ve öğrenciler tarafından ilgi görüyor. Gaziantep'in en iyi liseleri taban puanı ve yüzdelik dilimlere göre belli oldu. Merkez ilçe Şehitkamil'deki Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Gaziantep'in en iyi lisesi oldu. Sıralamada yer alan diğer liseler ise aşağıda yer alan listedeki gibidir. İşte İşte Gaziantep'in en iyi 10 lisesi ayrıntıları...

Gaziantep'in En İyi 10 Lisesi

TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi, Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi ve Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Gaziantep'in en iyi 10 lisesi içerisinde öne çıkıyor. İşte listenin devamı;