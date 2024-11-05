GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs ve krediler için başvuru sonuçları erişime açıldı.

Bakan Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilere sonuçların hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, kazanan öğrencilerin 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiğini hatırlattı.

Burs veya kredi hakkı kazanan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler, velilerinin e-Devlet şifresiyle sisteme girip onay verebilirken, 15 yaş altındaki veya velisi olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle il veya yurt müdürlüklerinden taahhütnamelerini onaylatabilecekler.

Yurt dışında eğitim alan ve burs veya krediye hak kazanan öğrenciler ise 25 Kasım'a kadar bir kefil aracılığıyla Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatmak zorundalar.