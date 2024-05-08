Hukuk mesleklerine giriş sınavı geldi
Hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı getirildi. Peki bu düzenleme kimleri etkiliyor? Eğitimci Özgür Özkınık düzenlemeyi değerlendirdi.
Hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı getirildi. Peki bu düzenleme kimleri etkiliyor? Eğitimci Özgür Özkınık düzenlemeyi değerlendirdi.
Artık hakim, savcı yardımcılığı, avukatlık ve noterlik stajına başlayabilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olmak gerekecek. Adalet Bakanlığınca hazırlanan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlamdı.
ÖZKINIK "SADECE HAKİMLİK NOKTASINDA DEĞİL ARTIK AVUKATLIK NOKTASINDA DA BİR YETERLİLİK SINAVI OLACAK
Eğitimci Özgür Özkınık konuya ilişkin şunları söyledi:
- 4 bölüm ve 12 maddeden oluşan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği'yle uzun süredir beklenen düzenleme hayata geçirildi.hukuk fakültelerinin artmasıyla birlikte çok sayıda hukuk mezunu ortaya çıktı ve bunların mesleki yeterliliklerini ölçecek bir ölçüt bulunmamaktadır. Bu sorunu çözmek için iki ana yol önerilmektedir. Birincisi, hukuk fakültelerinin yeniden düzenlenmesi ve sayılarının azaltılması, ayrıca niteliklerinin artırılmasıdır. Özellikle özel üniversitelerde hukuk fakültelerinin açılmasında daha yüksek standartlar belirlenmesi önemlidir. Diğer bir seçenek ise merkezi bir sınavın yapılmasıdır.
Söz konusu sınavlar, 24 Ekim 2019'dan sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024'den sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak.
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