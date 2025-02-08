İstanbul Valiliği’nden Sakarya İlkokulu açıklaması

Açıklamada, okulun B blokunun güçlendirme programına alındığı ve boşaltıldığı, buradaki öğrencilerin ise daha önce güçlendirme çalışmaları tamamlanan A blokta ikili eğitim modeliyle öğrenimlerine devam edeceği belirtildi.

Valilik, bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarında “Ataşehir’de bulunan Sakarya İlkokulu’nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime açıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Okulun A ve B blok olmak üzere iki bölümden oluştuğunu belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınarak depreme dayanıklı hale getirilmiştir. B blok ise yine güçlendirme programına alınarak boşaltılmıştır. Bu blokta eğitim gören öğrencilerimiz, okulun güçlendirilmiş A blokunda ikili eğitim modeliyle öğrenimlerine devam edecektir. Dolayısıyla tüm öğrencilerimiz aynı okul bünyesinde eğitimlerini sürdürecektir."

"Okullarımız Depreme Dayanıklı"

Açıklamada, İstanbul'daki eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulanarak, bu kapsamda milyarlarca dolarlık kamu kaynağıyla okulların güçlendirildiği ya da yeniden inşa edildiği ifade edildi.

Ayrıca, kamuoyunda tartışmalara neden olan haberlerle ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"Bu ve benzeri haberlerin, kamu yatırımlarını itibarsızlaştırmaya yönelik sığ yaklaşımlar olduğu kanaatindeyiz. Büyük bir gururla ifade etmek isteriz ki, İstanbul’da eğitimin devam ettiği tüm okullar depreme dayanıklıdır. Yeni okul projelerimizle eğitim standartlarını daha da yükseltmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evlatlarını bizlere emanet eden velilerimizin içi rahat olsun."