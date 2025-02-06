İSTE Gastronomi Bölümü yeni mutfak İle eğitim imkânlarını genişletiyor

Üsküdar Belediyesi'nin depremin birinci gününden itibaren İskenderun’da büyük bir mutfak konteyner kurmuştu ve depremzedelere yemek vermişti. Yeme vermenin sona erince bu tür mutfakların sökülmesi kararı alınmıştı. İskenderun Belediyesi ve Üsküdar Belediye başkanlarının ricası üzerine Üsküdar Belediyesinin son derece donanımlı mutfağı İskenderun Teknik Üniversitesi Gastronomi bölümüne devir edildi.

Devir Teslim töreni İskenderun Teknik Üniversitesi, Turizm Fakültesi Hilmi Türkmen Gastronomi ve Otelcilik Uygulama Bölümünde tören yapıldı. Törene İSTE Rektörü Prof.Dr.Mehmet Duruel, İskenderun eski kaymakamı, daha sonra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun eski belediye başkanı M.Fatih Tosyalı, Üsküdar eski belediye başkanı Hilmi Türkmen, Üniversite dekanları, öğrenciler katıldılar.

Murat Sefa Demiryürek, Abdulkadir Özel, M.Fatih Tosyalı birer selamlama konuşmaları yaptılar.

Konuşmalardan sonra katılımcılar mutfak bölümünü ve öğrencilerin yaptıkları resim sergisi bölümünü gezdiler ve bölüm başkanı tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Açılıştı, İSTE Rektörü Mehmet Duruel konuşuma yaparak şunları söyledi:

6 Şubat depremleri sonrasında önceki dönem Üsküdar belediye başkanımız Hilmi Türkmen’in katkılarıyla afetzedeler için kurulan konteyner kentlerde hizmet veren, yemek veren yemekhane şimdi Üniversitemiz Turizm Fakültesine devir edildi. Burası Hilmi Türkmen Gastronomi ve otelcilik uygulama olarak geçişi sağlandı. Bu anlamlı devir büyük bir ihtiyaç olan bir eğitim boşluğunu doldurmakla kalmayacak, aynı zamanda öğrencilerimizin, gelişimine ciddi şekilde katkı sağlayacaktır.

Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Hatay, dünyaca adını duyurmuş bir kenttir. ÜNSAKI tarafından yaratıcı şehir ağına kaydedilmiş Bu nedenle gastronomi ve otelcilik alanında katkımızın, yerel değil, uluslararası bir yere olduğunu düşünüyoruz. Bu gün burada açılışını yapacağımız, Hatay’mızın eşsiz mutfağını öğrenmek ve yaşatmak, hem öğrencilerimizin eğitim hayatında ve de ülkemizin kültürel mirasının korunmasında büyük bir rol oynayacaktır. Bu mutfak Turizm Fakültemizin öğrencilerine hem pratik hem de teorik alanda yeni bir imkan sağlayacaktır. Uygulamalı eğitim bizim için son derece değerli olmuştur. Öğrencilerimizin sektör ve iş dünyası ile karşılaştıklarında deneyimli bir ortamı ve profesyonel hayata daha sağlam bir adım atmalarını sağlayacaktır. Bu devir insanlığa dayanışma ve kadim şehrimizin göstergesi olarak değerlendirilir.

Daha sonra Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç.Dr.Sait Doğan ile gastronomi ve önemi konusunda röportaj yaptık ve sorularımızı cevapladı.

Doç.Dr.Sait Doğan ( Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı)

Bölümümüz hakkında sizlere bilgi vermek isterim. Bölümümüz 2019 yılında öğrencilerini alarak eğitimine başladı. Geçen 5 yıllık süreçte bölüm ve öğrenciler olarak da büyüdük. 40 Öğrencimizle başladığımız eğitim, öğretim hayatımıza bu gün 327 öğrenci ile devam etmekteyiz. Geçen yıl kontenjanlık kapsamında bölümümüze 89 öğrenci yerleşti, bizim hali hazırda bir uygulama mutfağımız vardı, 24 kişilik bir mutfağa sahiptik, şu anda içerisinde bulunduğumuz Hilmi Türkmen Otelcilik ve Gastronomi atölyesi bizim eğitim ve öğretim açısından karşılamasını sağlayacaktır. Burayı en kısa zamanda eğitim ve öğretim anlamında kullanmaya başlayacağız.

Biz İskenderun’da açıldık ama zorlu süreçlerden geçtik, pandami, deprem gibi yaklaşık depremden sonra bir yıldır da eğitimi başladık. Yüz, yüze eğitimin karşılığını da 28-30 Ocak tarihlerinde düzenlenen 31. Antalya gastronomi fuarında aldık, buraya iki takımımız katıldı, birisi en iyi üniversite kategorisinde birincilik, bir de modern Türk Mutfağı kategorisinde ikincilik ödülünü aldılar.

Gastronomi bölümü Ünasko Hatay şehrinde kurulmuş ilk bölümdür. Mustafa Kemal Üniversitesinde de açıldı. Gastronomi tanımı geniş bir kavramdır. Biz burada daha çok girişimci şefler yetiştirmek, bu kapsamda müfredatımız hem işletmeciliğe yönelik dersler, hem de mutfağa yöneliktir. Aynı zaman Uluslararası ve Türk mutfağına yönelik bilgilerin ötesinde bir çok girişimcinin kazanımı yönünde derslerimizin olduğunu ifade etmek isterim. Buralarda mezun olan arkadaşlar yiyecek, içecek ve mutfaklarda rahatlıkla çalışabiliyorlar. Bunun dışında yiyecek, içecek alanında öğretmen ve akademisyen alanında kariyerlerine devam etmek isteyenler o alanda devam ediyorlar.

Adem Arallı (Dördüncü Sınıf Öğrencisi)

Öğretmenlerimize teşekkür ederiz, bize öncülük ettiler biz Antalya’daki yarışmaya katıldık. Orada gastronomi paydaşının bulunduğu bir fuardı, birincisi düzenleniyordu, farklı, farklı üniversitelerden geliyorlardı, biz hocalarımızın ve kendi çabalarımızla güzel bir başarı elde ettik. Birincilik ve ikincilik ödülleri kazandık. Bunun devamı gelecektir, biz çok çalışacağız ve hocalarımızda yardım edecektir.