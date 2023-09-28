İşte İstanbul'un En İyi Kütüphaneleri

İstanbul'un en iyi kütüphaneleri, İstanbul'da okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ders çalışmak için en iyi ortamı sunan bu kütüphaneler hangileri? Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Rami Kütüphanesi de listede.İşte İstanbul'un en iyi kütüphaneleri...

İstanbul'un En İyi Kütüphaneleri

İstanbul'un En İyi Kütüphaneleri

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Rami Kütüphanesi

Atatürk Kitaplığı

Merkezefendi Şehir Kütüphanesi

Sâmiha Ayverdi Kütüphanesi