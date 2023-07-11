İşte Türkiye'nin en iyi 50 devlet üniversitesi

YKS' sonuçlarına sayılı günler kaldı. Adaylar en iyi üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki Türkiye'deki en iyi 50 üniversite hangisi? URAP (University Ranking by Academic Performance) 2022-2023 sıralamasına göre Türkiye’deki üniversitelerin ilk 50'si şu şekilde:

1. Hacettepe Üniversitesi 337,38

2. İstanbul Üniversitesi 314,69

3. İTÜ 293,31

4. Ankara Üniversitesi 291,45

5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 288,97

6. Ege Üniversitesi 274,37

7. Gazi Üniversitesi 271,16

8. Dokuz Eylül Üniversitesi 263

9. Marmara Üniversitesi 258,97

10. Atatürk Üniversitesi 255,11

11. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 254,99

12. Yıldız Teknik Üniversitesi 252,2

13. Fırat Üniversitesi 244,6

14. Erciyes Üniversitesi 244,3

15. Selçuk Üniversitesi 242,26

16. Karadeniz Teknik Üniversitesi 235,22

17. Boğaziçi Üniversitesi 234,69

18. Çukurova Üniversitesi 229,15

19. Akdeniz Üniversitesi 225,91

20. Uludağ Üniversitesi 218,82

21. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 210,49

22. Sakarya Üniversitesi 209,58

23. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 200,74

24. Süleyman Demirel Üniversitesi 198,77

25. Kocaeli Üniversitesi 196,27

26. Pamukkale Üniversitesi 195,02

27. Gaziantep Üniversitesi 190,12

28. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 187,14

29. Anadolu Üniversitesi 185,65

30. İnönü Üniversitesi 184,39

31. Cumhuriyet Üniversitesi 184,11

32. Celal Bayar Üniversitesi 183,83

33. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 176,79

34. Düzce Üniversitesi 176,58

35. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 176,12

36. Karabük Üniversitesi 175,29

37. Mersin Üniversitesi 173,9

38. Necmettin Erbakan Üniversitesi 172,84

39. Başkent Üniversitesi 167,85

40. Adnan Menderes Üniversitesi 167,62

41. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 167,33

42. Bozok Üniversitesi 166,32

43. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 166,06

44. Harran Üniversitesi 163,86

45. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 161,79

46. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 160,05

47. Dicle Üniversitesi 158,84

48. Kırıkkale Üniversitesi 157,08

49. Hitit Üniversitesi 154,66

50. Trakya Üniversitesi 153,58

Kaynak: https://newtr.urapcenter.org/Rankings/2022-2023/GENEL-SIRALAMASI-2022