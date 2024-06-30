İzmir'in en iyi 15 lisesi açıklandı! Bakın hangi lise ilk sırada

LGS'ye giren İzmirli öğrenciler ve onların velileri İzmir'in en iyi 15 lisesi listesini merak ediyor. İzmir'in en iyi 15 lisesi taban puanı ve yüzdelik dilim sıralamasına göre belli oldu.

İzmir'in en iyi 15 lisesi açıklandı! Bakın hangi lise ilk sırada
İzmir'in en iyi 15 lisesi açıklandı! Bakın hangi lise ilk sırada
Editör: Nurullah Aydın

İzmir'de yaşayıp LGS'ye giren öğrenciler ve veliler dikkat, bu haber sizi ilgilendiriyor. İzmir'in en iyi 15 lisesi belli oldu. İzmir Fen Lisesi, Konak Atatürk Lisesi, Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi'nin sıralaması dikkat çekti. Bakın hangi lise ilk sırada yer alıyor, taban puanları ve yüzdelik dilim listesine göre İzmir'in en iyi 15 lisesi aşağıdaki gibidir.

İZMİR'İN EN İYİ 15 LİSESİ

İZMİR'İN EN İYİ 15 LİSESİ

İşte İzmir'in en iyi 15 lisesi listesinin ayrıntıları;

Sıralama

Şehir

İlçe

Lise

Taban puanı

Yüzdelik dilim

1.

İZMİR

BORNOVA

İzmir Fen Lisesi

494,2019

0,16

2.

İZMİR

KONAK

Atatürk Lisesi

491,6694

0,29

3.

İZMİR

BUCA

Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi

485,9977

0,69

4.

İZMİR

KONAK

Atatürk Lisesi

485,6941

0,71

5.

İZMİR

KONAK

Atatürk Lisesi

484,2763

0,82

6.

İZMİR

BORNOVA

Bornova Anadolu Lisesi

482,7317

1,11

7.

İZMİR

BORNOVA

Bornova Anadolu Lisesi

480,2285

1,41

8.

İZMİR

BORNOVA

Bornova Anadolu Lisesi

480,0728

1,46

9.

İZMİR

KONAK

İzmir Kız Lisesi

477,108

1,85

10.

İZMİR

KONAK

İzmir Kız Lisesi

476,2465

1,99

11.

İZMİR

KARŞIYAKA

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi

471,5623

2,7

12.

İZMİR

BUCA

Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi

471,2615

2,78

13.

İZMİR

ÇİĞLİ

Çiğli Fen Lisesi

469,467

3,05

14.

İZMİR

KARŞIYAKA

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi

469,3402

3,08

15.

İZMİR

KARABAĞLAR

Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi

466,3657

3,57
İstanbul'un En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk Sıradaİstanbul'un En İyi 10 Lisesi Belli Oldu! Bakın Hangi Lise İlk SıradaEğitim
# izmir # lise
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