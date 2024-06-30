İzmir'in en iyi 15 lisesi açıklandı! Bakın hangi lise ilk sırada

İzmir'de yaşayıp LGS'ye giren öğrenciler ve veliler dikkat, bu haber sizi ilgilendiriyor. İzmir'in en iyi 15 lisesi belli oldu. İzmir Fen Lisesi, Konak Atatürk Lisesi, Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi'nin sıralaması dikkat çekti. Bakın hangi lise ilk sırada yer alıyor, taban puanları ve yüzdelik dilim listesine göre İzmir'in en iyi 15 lisesi aşağıdaki gibidir.

İZMİR'İN EN İYİ 15 LİSESİ

İşte İzmir'in en iyi 15 lisesi listesinin ayrıntıları;