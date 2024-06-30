İzmir'in en iyi 15 lisesi açıklandı! Bakın hangi lise ilk sırada
LGS'ye giren İzmirli öğrenciler ve onların velileri İzmir'in en iyi 15 lisesi listesini merak ediyor. İzmir'in en iyi 15 lisesi taban puanı ve yüzdelik dilim sıralamasına göre belli oldu.
İzmir'de yaşayıp LGS'ye giren öğrenciler ve veliler dikkat, bu haber sizi ilgilendiriyor. İzmir'in en iyi 15 lisesi belli oldu. İzmir Fen Lisesi, Konak Atatürk Lisesi, Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi'nin sıralaması dikkat çekti. Bakın hangi lise ilk sırada yer alıyor, taban puanları ve yüzdelik dilim listesine göre İzmir'in en iyi 15 lisesi aşağıdaki gibidir.
İZMİR'İN EN İYİ 15 LİSESİ
İşte İzmir'in en iyi 15 lisesi listesinin ayrıntıları;
|
Sıralama
|
Şehir
|
İlçe
|
Lise
|
Taban puanı
|
Yüzdelik dilim
|
1.
|
İZMİR
|
BORNOVA
|
İzmir Fen Lisesi
|
494,2019
|
0,16
|
2.
|
İZMİR
|
KONAK
|
Atatürk Lisesi
|
491,6694
|
0,29
|
3.
|
İZMİR
|
BUCA
|
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|
485,9977
|
0,69
|
4.
|
İZMİR
|
KONAK
|
Atatürk Lisesi
|
485,6941
|
0,71
|
5.
|
İZMİR
|
KONAK
|
Atatürk Lisesi
|
484,2763
|
0,82
|
6.
|
İZMİR
|
BORNOVA
|
Bornova Anadolu Lisesi
|
482,7317
|
1,11
|
7.
|
İZMİR
|
BORNOVA
|
Bornova Anadolu Lisesi
|
480,2285
|
1,41
|
8.
|
İZMİR
|
BORNOVA
|
Bornova Anadolu Lisesi
|
480,0728
|
1,46
|
9.
|
İZMİR
|
KONAK
|
İzmir Kız Lisesi
|
477,108
|
1,85
|
10.
|
İZMİR
|
KONAK
|
İzmir Kız Lisesi
|
476,2465
|
1,99
|
11.
|
İZMİR
|
KARŞIYAKA
|
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|
471,5623
|
2,7
|
12.
|
İZMİR
|
BUCA
|
Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|
471,2615
|
2,78
|
13.
|
İZMİR
|
ÇİĞLİ
|
Çiğli Fen Lisesi
|
469,467
|
3,05
|
14.
|
İZMİR
|
KARŞIYAKA
|
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|
469,3402
|
3,08
|
15.
|
İZMİR
|
KARABAĞLAR
|
Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
|
466,3657
|
3,57