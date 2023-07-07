İzmir'in en iyi liseleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var
LGS tercihleri yapacaklar en iyi liseleri araştırıyor. İzmir'in en iyi liseleri seçildi! İşte en iyi İzmir liseleri ve 2023 taban puanları...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Temmuz 2023 saat 17.00'ye kadar sürecek. İyi bir listede okumak isteyen adaylar, en iyi liseleri araştırıyor.
İşte en iyi İzmir liseleri ve 2023 taban puanları... Okul türü, yüzdelik dilimi ve taban puanları dahil...
İZMİR / BORNOVA / İZMİR FEN LİSESİ
Okul türü: Fen Lisesi
Yabancı dil: İngilizce
Taban puanları: 488,20
Yüzdelik dilimleri: 0,15
İZMİR / BUCA / BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ
Fen Lisesi
İngilizce
477,75
0,56
İZMİR / KONAK / ATATÜRK LİSESİ
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
Almanca
472,48
0,88
İZMİR / KONAK / ATATÜRK LİSESİ
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
İngilizce
469,87
1,05
İZMİR / KONAK / ATATÜRK LİSESİ
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
Fransızca
469,14
1,11
İZMİR / BORNOVA / BORNOVA ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
İngilizce
461,30
1,73
İZMİR / BORNOVA / BORNOVA ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
Almanca
460,88
1,78
İZMİR / BORNOVA / BORNOVA ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
Fransızca
459,96
1,84
İZMİR / KONAK / İZMİR KIZ LİSESİ
Anadolu Lisesi
İngilizce
453,21
2,49
İZMİR / KONAK / İZMİR KIZ LİSESİ
Anadolu Lisesi
Almanca
451,20
2,7
İZMİR / ÇİĞLİ / ÇİĞLİ FEN LİSESİ
Fen Lisesi
İngilizce
446,94
3,16
İZMİR / BUCA / BUCA FATMA SAYGIN ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
İngilizce
444,66
3,42
İZMİR / KARŞIYAKA / KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
İngilizce
443,49
3,56
İZMİR / KARŞIYAKA / KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
Almanca
443,04
3,62
İZMİR / TİRE / TİRE BELGİN ATİLA ÇALLIOĞLU FEN LİSESİ
Fen Lisesi
İngilizce
441,86
3,75
İZMİR / KARABAĞLAR / ÖVGÜ TERZİBAŞIOĞLU ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
İngilizce
437,53
4,28
İZMİR / MENEMEN / ŞEHİT AHMET ÖZSOY FEN LİSESİ
Fen Lisesi
İngilizce
436,19
4,45
İZMİR / GÜZELBAHÇE / GÜZELBAHÇE 60.YIL ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
İngilizce
433,10
4,84
İZMİR / GAZİEMİR / GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
İngilizce
431,36
5,07
İZMİR / KARŞIYAKA / 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
İngilizce
430,34
5,21
İZMİR / BERGAMA / YUSUF KEMALETTİN PERİN FEN LİSESİ
Fen Lisesi
İngilizce
427,73
5,56
İZMİR / BORNOVA / YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
İngilizce
426,71
5,7
İZMİR / ÖDEMİŞ / ÖDEMİŞ AYHAN KÖKMEN FEN LİSESİ
Fen Lisesi
İngilizce
425,11
5,93
İZMİR / BORNOVA / YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
Almanca
424,02
6,09
İZMİR / KONAK / KONAK ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
İngilizce
420,36
6,63
İZMİR / KARABAĞLAR / İZMİR ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
İngilizce
417,32
7,1
İZMİR / KARABAĞLAR / İZMİR ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
Almanca
416,75
7,18
İZMİR / MENDERES / MENDERES FATMA-RAMAZAN BÜKÜŞOĞLU ANADOLU LİSESİ
Anadolu Lisesi
İngilizce
414,74
7,49