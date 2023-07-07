İzmir'in en iyi liseleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Temmuz 2023 saat 17.00'ye kadar sürecek. İyi bir listede okumak isteyen adaylar, en iyi liseleri araştırıyor.

İşte en iyi İzmir liseleri ve 2023 taban puanları... Okul türü, yüzdelik dilimi ve taban puanları dahil...

İZMİR / BORNOVA / İZMİR FEN LİSESİ

Okul türü: Fen Lisesi

Yabancı dil: İngilizce

Taban puanları: 488,20

Yüzdelik dilimleri: 0,15

İZMİR / BUCA / BUCA İNCİ-ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ

Fen Lisesi

İngilizce

477,75

0,56

İZMİR / KONAK / ATATÜRK LİSESİ

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Almanca

472,48

0,88

İZMİR / KONAK / ATATÜRK LİSESİ

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

469,87

1,05

İZMİR / KONAK / ATATÜRK LİSESİ

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Fransızca

469,14

1,11

İZMİR / BORNOVA / BORNOVA ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

İngilizce

461,30

1,73

İZMİR / BORNOVA / BORNOVA ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

Almanca

460,88

1,78

İZMİR / BORNOVA / BORNOVA ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

Fransızca

459,96

1,84

İZMİR / KONAK / İZMİR KIZ LİSESİ

Anadolu Lisesi

İngilizce

453,21

2,49

İZMİR / KONAK / İZMİR KIZ LİSESİ

Anadolu Lisesi

Almanca

451,20

2,7

İZMİR / ÇİĞLİ / ÇİĞLİ FEN LİSESİ

Fen Lisesi

İngilizce

446,94

3,16

İZMİR / BUCA / BUCA FATMA SAYGIN ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

İngilizce

444,66

3,42

İZMİR / KARŞIYAKA / KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İngilizce

443,49

3,56

İZMİR / KARŞIYAKA / KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Almanca

443,04

3,62

İZMİR / TİRE / TİRE BELGİN ATİLA ÇALLIOĞLU FEN LİSESİ

Fen Lisesi

İngilizce

441,86

3,75

İZMİR / KARABAĞLAR / ÖVGÜ TERZİBAŞIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

İngilizce

437,53

4,28

İZMİR / MENEMEN / ŞEHİT AHMET ÖZSOY FEN LİSESİ

Fen Lisesi

İngilizce

436,19

4,45

İZMİR / GÜZELBAHÇE / GÜZELBAHÇE 60.YIL ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

İngilizce

433,10

4,84

İZMİR / GAZİEMİR / GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

İngilizce

431,36

5,07

İZMİR / KARŞIYAKA / 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

İngilizce

430,34

5,21

İZMİR / BERGAMA / YUSUF KEMALETTİN PERİN FEN LİSESİ

Fen Lisesi

İngilizce

427,73

5,56

İZMİR / BORNOVA / YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

İngilizce

426,71

5,7

İZMİR / ÖDEMİŞ / ÖDEMİŞ AYHAN KÖKMEN FEN LİSESİ

Fen Lisesi

İngilizce

425,11

5,93

İZMİR / BORNOVA / YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

Almanca

424,02

6,09

İZMİR / KONAK / KONAK ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

İngilizce

420,36

6,63

İZMİR / KARABAĞLAR / İZMİR ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

İngilizce

417,32

7,1

İZMİR / KARABAĞLAR / İZMİR ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

Almanca

416,75

7,18

İZMİR / MENDERES / MENDERES FATMA-RAMAZAN BÜKÜŞOĞLU ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesi

İngilizce

414,74

7,49