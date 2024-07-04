Kayseri'nin en iyi liseleri belirlendi! Bakın hangi lise ilk sırada

Kayseri'de yaşayan öğrenciler ve veliler dikkat.. Kayseri'nin en iyi liseleri belirlendi. Taban puanları sıralamasına göre bakın Kayseri'nin en iyi lisesi hangisi oldu...

Kayseri'nin en iyi liseleri belirlendi! Bakın hangi lise ilk sırada
Kayseri'nin en iyi liseleri belirlendi! Bakın hangi lise ilk sırada
Editör: Nurullah Aydın
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Kayseri'de yaşayan öğrenciler ve veliler bu haber sizi ilgilendiriyor. Tabna puanları sıralamasına göre Kayseri'nin en iyi liseleri belli oldu. Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi, Sami Yangın Anadolu Lisesi ve Agüv TOBB Özel Tekden Anadolu Lisesi öne çıkan liseler arasında. Peki bu liselerin sırlaması ne durumda? Kayseri'nin en iyi lisesi hangisi oldu? İşte taban puanları kriterine göre Kayseri lise sıralaması...

KAYSERİ'NİN EN İYİ LİSELERİ

Kayseri'nin en iyi liseleri

1. Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi, Kocasinan

2. Sami Yangın Anadolu Lisesi, Kocasinan

3. Agüv TOBB Özel Tekden Anadolu Lisesi, Melikgazi

4. Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi, Melikgazi

5. Sümer Fen Lisesi, Kocasinan

6. Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Melikgazi

7.TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi, Kocasinan

8. Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Melikgaz

9. Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi, Talas

10. Develi İMKB Fen Lisesi, Develi

11. Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kocasinan

12. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, Kocasinan

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# kayseri # lise
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