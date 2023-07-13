KPSS 2023 sınav yerleri açıklandı: İşte sorgu ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Temmuz'da yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

KPSS 2023 sınav yerleri açıklandı: İşte sorgu ekranı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Temmuz'da yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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Kaynak: TRT Haber

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