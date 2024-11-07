KPSS'de 4 soru iptal edilmişti! ÖSYM puanları yeniden hesaplanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 Temmuz'da yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) toplam 4 sorunun yargı kararıyla iptal edildiğini ve sınav puanlarının yeniden hesaplandığını duyurdu.

YENİ PUANLAR HESAPLANDI

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada, 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024-KPSS Lisans sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumu'ndaki Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumu'ndaki Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruların yargı kararları gereği iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, yeniden değerlendirme yapıldığı ve yeni puanların hesaplandığı belirtildi.

Adaylar, yeni sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.