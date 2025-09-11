KYK Yurt sonuçları açıklandı: Taahhüt süresi başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvuru sonuçlarının yayımlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Bak paylaşımında, “Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.” ifadelerini kullandı.